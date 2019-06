PSG : C'est officiel, Antero Henrique quitte le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi après-midi le départ d'Antero Henrique, deux ans après sa venue comme directeur sportif du club de la capitale. Cela n'est évidemment pas une surprise puisque le Portugais avait signé jeudi l'accord scellant son départ du club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le dirigeant portugais occupait le poste de Directeur sportif depuis le 2 juin 2017. Ces deux dernières années, Antero Henrique aura contribué à la dynamique de résultats de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, qui a ajouté à son palmarès national 2 nouveaux titres de champion de France (2018, 2019), 1 Coupe de France (2018), 1 Coupe de la Ligue (2018) et 2 Trophées des champions (2017, 2018). Le Club remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets », indique le Paris Saint-Germain, qui ne devrait donc plus tarder à officialiser la venue de Leonardo.