PSG : C’est dur d’entraîner Paris, Gasset soutient Tuchel

Avant le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a tenu à apporter son soutien à Thomas Tuchel.

Cette semaine, et malgré la victoire très importante de son équipe contre le RB Leipzig en Ligue des Champions (1-0), l’entraîneur allemand a une nouvelle fois subi une vague de critiques… Ce que Tuchel n’a pas apprécié, vu que dans l’après-match, il a piqué une belle colère devant les journalistes. Mais entre le calendrier surchargé et les blessés, Tuchel va continuer à mettre le résultat en priorité, en laissant le contenu au second plan. Une stratégie validée par Jean-Louis Gasset.

« À la fin du match, moi j’étais très content que Paris ait gagné. Même s’il n’y avait pas la manière. Au PSG vous n’avez pas le droit à l’erreur. La moindre erreur restera toute la vie. Si le PSG n'avait pas gagné, il ne serait pas qualifié. Il y avait une pression énorme. Mais il y a toujours une pression énorme à Paris. Je comprends qu’il puisse s’irriter sur une question sur le contenu du match alors qu’il vient de gagner 1-0 un match qu’il avait pour obligation de remporter. Il a fait son job. C'est plus usant car vous avez un groupe de 20-24 joueurs qui veulent tous jouer. Ils font des matchs à répétition depuis cet été. Regardez le nombre de blessés dans tous les clubs… J'espère que Paris sortira des poules et ira gagner à Manchester. Il faut qu'un club français y arrive, qu'on soit derrière eux », a expliqué l’entraîneur de Bordeaux en conférence de presse. Samedi soir, lors de la 12e journée de L1, Tuchel pourra donc remercier Gasset pour ces gentils mots, surtout que le coach français sait de quoi il parle au PSG, lui qui a été l’adjoint de Laurent Blanc entre 2013 et 2016.