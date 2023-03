Le PSG au Stade de France, panique à la mairie !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toujours frustré par la mairie de Paris sur une possibilité de rachat du Parc des Princes, le PSG est de plus en plus menaçant. Un départ pour le stade de France est possible et, ce à court terme. Anne Hidalgo est désormais obligée d'adoucir son discours.

Le PSG veut son stade très rapidement, que ce soit à Saint-Denis ou Porte d'Auteuil. Le club parisien veut racheter le Parc des Princes depuis plusieurs années. Mais, il a du subir le refus de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo. Celle-ci ne veut pas brader un monument du patrimoine parisien, surtout pour la somme offerte par le PSG. On parle d'une somme inférieure à 50 millions d'euros. Partant de là, la direction du club parisien a finalement menacé d'installer le PSG au stade de France. Les promesses se sont transformées en actes concrets désormais. Le club parisien est sur la liste des candidats au rachat...du stade de France, depuis la semaine dernière.

Hidalgo ne veut pas vendre mais elle est prête à s'arranger

Une idée qui ne ravit pas les supporters parisiens, fortement attachés au Parc des Princes. Les principaux observateurs les rejoignent : impossible de voir le PSG quitter la mythique enceinte de la Porte d'Auteuil. Mais, le PSG veut grandir sur le plan européen avec un stade plus grand et des recettes plus nombreuses. Acculée sur le dossier, Anne Hidalgo reste campée sur ses positions tout en faisant miroiter une porte de sortie au club parisien : une plus grande liberté sur de possibles travaux d'agrandissement du Parc.

Hidalgo : « Le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG »



La maire de Paris Anne Hidalgo a réagi, vendredi après-midi, à l'intention du PSG de se positionner sur le Stade de France, qu'elle a découverte dans la presse https://t.co/mzBL3PQFck pic.twitter.com/wWwe4ups2k — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 10, 2023

« Je ne suis pas dans une posture à l'égard du PSG. Ni dans une position intransigeante. En tant que maire de Paris, je ne veux pas spolier les Parisiens. Le club nous a proposé 38 millions d'euros pour racheter le Parc des Princes. Une somme très éloignée de la véritable valeur de ce joyau inestimable. Le dossier de la cession est désormais clos mais je reste ouverte à beaucoup d'autres options, comme un aménagement ou un agrandissement de l'enceinte ou un bail de longue durée, plusieurs dizaines d'années, sur le modèle de ceux qui nous unissent aux Fonda­tions Pinault et Louis Vuitton », a t-elle indiqué dans les colonnes du JDD ce dimanche. Un coup de poker de la maire de Paris, pas sereine à l'idée de perdre le PSG et sa manne financière. Mais, pas sûr que cela convienne au club parisien, lequel préférerait enfin profiter à fond de son stade.