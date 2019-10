PSG : But ou pas but, Icardi a été « mauvais » en Turquie

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, Mauro Icardi a inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain à l’occasion du déplacement périlleux dans la chaude ambiance de Galatasaray. Et ce but va compter pour l’avenir du PSG en Ligue des Champions puisqu’il s’est avéré décisif, permettant à l’équipe de Thomas Tuchel d’empocher les trois points. Néanmoins, la performance d’ensemble de l’Argentin est loin de faire l’unanimité. Pour Sébastien Tarrago, on peut même considérer que l’ancien capitaine de l’Inter Milan a été mauvais, malgré son efficacité.

« Un buteur peut sauver son match s’il marque un but qu’il s’est créé lui-même. En l’occurrence, certes il se déplace bien, mais le but d’Icardi est facile à mettre. Et le reste du match, il a été très mauvais contre Galatasaray. Je lui mets 5/10 à la rigueur car il marque tout de même un but. Il sauve un peu son match mais concrètement, son match n’est pas réussi. On ne demande pas simplement à un attaquant de marquer un but, on peut analyser les choses différemment en se disant que si Icardi avait été meilleur, le PSG aurait pu se mettre davantage à l’abris » a déploré le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, encore très loin d’être emballé par celui qui sera en concurrence avec Edinson Cavani cette saison dans la capitale.