PSG : Buffon a failli arrêter le foot après avoir croisé cet attaquant

À cause d'un gros coup de vieux, Gianluigi Buffon a bien failli stopper sa carrière plus tôt que prévu, avant son arrivée au Paris Saint-Germain.

Depuis ses grands débuts à Parme il y a plus de 20 ans, Gianluigi Buffon écume tous les terrains d'Europe. Mais pour la première fois de sa carrière, le gardien de 40 ans évolue dans un autre pays que l'Italie, là où il a fait toutes ses classes, entre Parme (1995-2001) et la Juventus (2001-2018). Puisque cette saison, il porte le maillot du PSG. L'occasion pour le gardien transalpin de croiser de nouvelles têtes, dont certaines ne lui sont pas forcément inconnues. En août dernier à Guingamp, Buffon a par exemple croisé le chemin de Marcus Thuram, le fils d'un certain Lilian Thuram, son ancien coéquipier en Italie. Des rencontres difficiles à digérer parfois...

« Lorsque j’ai affronté Federico Chiesa, j’étais au début désorienté. C'était la première fois que je jouais contre le fils d'un de mes anciens camarades, je pensais qu'il était temps d'arrêter. C’est une très belle chose car au final, j’ai rencontré tous les enfants de garçons et de camarades que j'aime vraiment. Je suis toujours attaché à eux aujourd'hui. La particularité de jouer contre ces gars-là est un cadeau de la vie. À la fin ce sont de petites joies », a balancé, au micro d'Eurosport, Buffon, qui peut être fier de son parcours marqué par une longévité à toute épreuve. La légende italienne pourra donc bientôt prendre sa retraite sereinement, à condition de remporter le dernier trophée qui manque à son palmarès, à savoir la Ligue des Champions. Un ultime rêve à réaliser au PSG, et pourquoi pas dès cette saison.