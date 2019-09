PSG : Bravo Paris, ce problème a été réglé à 200 %

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé pour 15 ME lors du dernier jour du marché des transferts, Keylor Navas n’est pas le transfert le plus pompeux de l’histoire récente du Paris Saint-Germain.

Il est pourtant celui qui fait le plus l’unanimité. Depuis l’ère QSI, le PSG n’a pas trouvé de gardien irréprochable, expérimenté et capable de faire gagner des matchs à son équipe. C’est le cas de Keylor Navas, qui sort de trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid, et a une envie folle de revanche après avoir perdu sa place au profil de Thibaut Courtois. Cette arrivée a aussi le don de régler un autre problème, celui de la concurrence entre les gardiens. Contrairement à la confusion autour de la doublette Buffon-Aréola la saison passée, tout a été clair dès que les deux gardiens ont signé. Sergio Rico sera la doublure de Keylor Navas, et c’est une très bonne nouvelle.

« Quand un gardien est sans cesse mis en concurrence, ça impacte forcément ses performances. Mais pour la première fois, le PSG met son gardien dansa les meilleures conditions en assurant Navas d’être numéro 1 », souligne Christophe Lollichon, le célèbre recruteur des gardiens de but de Chelsea, au Parisien. De quoi régler un des problèmes rencontrés par le PSG la saison passée.