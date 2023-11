PSG ‍: Bradley Barcola viré cet hiver, c'est l'affolement

Dans : PSG.

L'attaque du PSG déçoit cette saison, et les regards se tournent vers les recrues. Le fait que Bradley Barcola soit peu utilisé provoque l'intérêt de plusieurs formations européennes pour un départ de Paris dès cet hiver.

Le mercato du PSG ne répond pour le moment pas aux attentes. Cela a clairement été une révolution de voir Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar s’en aller en même temps d’un club qui brillait médiatiquement et sur le plan marketing, plutôt que sur le terrain. La mise en place de la nouvelle équipe est compliquée pour Luis Enrique, qui a pris la tête de la Ligue 1 mais ne convainc pas en Ligue des Champions avec une qualification pour les phases finales loin d’être acquise. En attaque, les joueurs sont clairement perdus. Ousmane Dembélé enchaine accélérations et crochets, mais pour un rendement famélique et une réussite très faible. Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos ont beau avoir coûté 160 ME à eux deux, aucun ne se détache comme un avant-centre titulaire capable de peser sur les défenses. Et enfin, concernant la doublure de Kylian Mbappé, Bradley Barcola connait un début de saison très timide.

Barcola, le transfert raté du PSG ?

Acheté pour 45 millions d’euros, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais vient d’effectuer deux passes décisives contre Brest et Reims, mais son poids dans le jeu est bien maigre, et ses titularisations comme ses entrées n’ont pas provoqué de grosses différences. Une véritable déception pour les dirigeants parisiens, qui ont tout de même misé gros pour le faire venir, et s’attendaient à un impact supérieur. Et on le sait, au PSG, le vent peut très vite tourner, Hugo Ekitike étant totalement zappé un an après son recrutement en provenance de Reims comme un grand espoir.

Et l’information publiée par le spécialiste des transferts Ekrem Konur ne va pas forcément rassurer les suiveurs de Bradley Barcola. En effet, voyant la situation de l’international espoirs stagner au Paris SG, plusieurs clubs se préparent à passer à l’action dès le mois de janvier pour le faire venir. Il s’agit de formations en provenance de Serie A et de Premier League, qui suivaient déjà l’ailier parisien quand il était encore à l’OL. Un départ semble difficile à imaginer à l’heure actuelle, mais il faudra suivre les performances du PSG et aussi celles de Bradley Barcola d’ici le mois de janvier pour voir si cette tendance peut s’inverser. Pour plusieurs équipes européennes en tout cas, il y a probablement une carte à jouer si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi veulent rapidement modifier leur attaque après les achats onéreux mais peu fructueux de l’été.