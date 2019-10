PSG : Bonne nouvelle ! Mbappé à 100% contre Nice et Bruges !

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour se retaper. Et l'attaquant du Paris Saint-Germain sera apte pour le déplacement du week-end prochain à Nice et dans une semaine à Bruges en Ligue des champions. Une bonne nouvelle compte tenu du forfait annoncé de Neymar.

Avant les deux matches de l’équipe de France, Thomas Tuchel avait clairement fait savoir qu’il souhaitait que Kylian Mbappé soit préservé afin qu’il récupère totalement de sa déchirure musculaire à la cuisse gauche. Convoqué dans un premier temps par Didier Deschamps, Kylian Mbappé avait été renvoyé au PSG, le staff médical partageant l’avis de celui du club de la capitale sur le besoin de repos du champion du monde. Et cela a porté ces fruits puisque ce lundi après-midi, le Parisien affirme que cette trêve aura au moins eu le mérite de permettre à la blessure de se cicatriser et à Kylian Mbappé de retrouver 100% de ses moyens physiques.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, et une un peu moins bonne pour l’OGC Nice, qui reçoit le PSG vendredi soir, et le club de Bruges, qui accueille Paris lors du troisième match de Ligue des champions mardi prochain en Belgique. Le quotidien francilien précise cependant que Kylian Mbappé n’est pas certain d’être titulaire face au Gym, mais que Thomas Tuchel veut tout de même profiter de ce match pour tester et relancer son attaquant.