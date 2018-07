PSG : Boateng au PSG, une légende valide à 100 %

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain a fait de Leonardo Bonucci sa priorité. Mais à la surprise générale, l’international italien du Milan AC pourrait revenir à la Juventus Turin dans les prochaines semaines. Si cela se vérifiait, alors le PSG devrait activer d’autres pistes. Parmi elles, celle menant à Jérôme Boateng ? C'est possible, puisque Sky Sports affirme ce mardi que les négociations sont avancées entre le Bayern et Paris. Si ce possible transfert ne fait pas l’unanimité chez les supporters, il serait pourtant idéal pour toutes les parties selon la légende allemande Lothar Matthäus.

« Boateng ? Il a également parlé de penser à accepter un nouveau défi. Être sur le terrain avec des joueurs comme Buffon, Neymar ou Mbappé pourrait être ce défi » a-t-il confié avant de poursuivre. « Son standing serait certainement élevé à Paris et pas seulement parce qu’il s’agissait d’un transfert rêvé par l’entraîneur allemand. Tuchel obtiendrait un très bon défenseur central, le Bayern le montant élevé qu’il souhaite, ce qui ne devrait pas être un problème pour Paris, et Jérôme rejoindrait une belle ville et un club, avec qui il peut gagner la Ligue des Champions ». Reste que le joueur est gourmand, puisqu’il demande près d’un million d’euro par an pour signer au PSG. Des émoluments colossaux que le PSG ne semble pas prêt à lui offrir…