PSG : Bitton est dégoûté par cette tactique anti-PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un milieu défensif au mercato, Paris semble accélérer sur les dossiers Julian Weigl et Idrissa Gueye. Mais pour l’heure, le club de la capitale n’a bouclé la venue d’aucun des deux joueurs. Et pour cause, Everton réclame plus de 30ME pour le Sénégalais, qu’il valorisait pourtant à environ 20ME il y a quelques semaines. Un tarif spécial PSG qui empêche le club de la capitale d’avancer comme il le souhaiterait sur le marché des transferts selon Stéphane Bitton, lequel s’est agacé de cette situation sur l’antenne de France Bleu Paris.

« Pour le PSG, c’est compliqué car le club veut payer le prix juste, même s’il a beaucoup d’argent. Paris est un club riche et donc les prix montent quand il s’intéresse à un joueur. On ne fait pas de cadeau au PSG. Paris a dans le viseur un joueur qui joue en Angleterre (Gueye, Ndlr) et qui vaut 20 millions d’euros, mais pour Paris, c’est 30 millions d’euros. D’où le fait que le PSG ne veut pas payer plus cher que le prix normal et se tromper sur la qualité du joueur. Le PSG va-t-il arriver à trouver son milieu ? C’est une bonne question, le PSG a quinze jours pour trouver l’oiseau rare » a expliqué un Stéphane Bitton partagé entre inquiétude et colère. Mais qui espère que Paris trouvera le bon compromis pour s’offrir un milieu avant le 31 janvier.