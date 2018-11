PSG : Bitton dévoile pourquoi ce Parisien est un futur crack

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec deux buts et cinq passes décisives en seulement 360 minutes de Ligue 1 depuis le début de la saison, Moussa Diaby crève l’écran au Paris Saint-Germain. Encore auteur d’une prestation royale contre Monaco dimanche en clôture de la 13e journée, le « titi Parisien » fait l’unanimité chez les observateurs. Après Pierre Ménès, c’est Stéphane Bitton qui a loué les qualités du joueur de 19 ans. Sur l’antenne de France Bleu, le consultant a surtout loué le culot de l’attaquant parisien, qui n’a peur de rien malgré son inexpérience au plus haut niveau.

« Il n’y a pas que Kylian Mbappé pour incarner l’avenir du PSG. On découvre match après match le talent de Moussa Diaby. Il rayonne sur le couloir du gauche du PSG et ses statistiques sont impressionnantes. Dimanche soir il a offert deux caviars à Cavani. Diaby a le culot des grands, il ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnait… » a expliqué Stéphane Bitton, qui s’enflamme totalement pour Moussa Diaby. Reste désormais à savoir si dans l’esprit de Thomas Tuchel, le natif de Paris peut véritablement concurrencer Juan Bernat dans le rôle de piston gauche. Cela ne fait (déjà) plus aucun doute pour la plupart des observateurs et des supporters du PSG…