PSG : Bielsa en rêvait à l’OM, et si Paris le recrutait au mercato ?

Dans : PSG.

Malgré le recrutement de joueurs tels que Gueye et Herrera l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble toujours à l’affût d’opportunités au milieu de terrain.

La preuve, les noms de Renato Sanches, d’Allan ou encore d’Emre Can ont été associés au club de la capitale ces derniers jours. Et en ce début de semaine, c’est un joueur de Bundesliga qui est évoqué pour potentiellement renforcer les rangs du Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2020, Charles Aranguiz est un joueur cadre de la sélection chilienne. Et l’été prochain, ce milieu relayeur de 30 ans dont Marcelo Bielsa rêvait à l'Olympique de Marseille devrait faire ses valises puisqu’il a d’ores et déjà refusé une offre de prolongation de Leverkusen.

La possibilité de le voir atterrir à l’Inter… ou au PSG, existe selon son agent André Cury. « Pour le moment il reste en Europe. Mais il ne partira pas en janvier, en aucun cas. Le Bayer travaille activement à sa prolongation de contrat, mais ça ne se fera pas. Il ne restera pas en Allemagne. Je ne crois pas qu’il retournera en Amérique du sud. Il y a un intérêt de l’Inter de Porto Alegre parce que c’est un joueur maison. Mais dans la vie, les choses changent. Charles peut aussi aller à l’Inter Milan ou au PSG, nous verrons » a indiqué à La Cuarta l’homme d’affaires. Reste à voir si le profil du joueur peut intéresser Paris en dépit de son âge…