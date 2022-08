PSG : Bernat bloque un deal surprise à 18 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire la télévision espagnole, le PSG s’intéresse de près à Javi Galan, le latéral gauche du Celta Vigo.

Après avoir recruté Nordi Mukiele pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain a la volonté de recruter du lourd à gauche. Cet été, le club de la capitale a levé l’option d’achat de Nuno Mendes, définitivement transféré en provenance du Sporting Portugal. Mais des doutes existent toujours au sujet de sa doublure, à savoir Juan Bernat. Très apprécié au PSG, le défenseur espagnol n’a jamais retrouvé le niveau excellent qui était le sien avant sa blessure au genou. C’est ainsi que selon les informations de DAZN, co-diffuseur de la Liga en Espagne, le Paris Saint-Germain s’active pour trouver un nouveau latéral gauche afin de concurrencer le très bon Nuno Mendes. Et le choix de Luis Campos et de Christophe Galtier se porterait sur Javi Galan, le latéral gauche du Celta Vigo.

Javi Galan au PSG si Bernat s'en va ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Javi Galán (@javier_galan10)

Le média explique que Javi Galan a été très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain durant l’été mais que finalement, la situation de Juan Bernat a bloqué le deal. Et pour cause, désireux de ne pas entasser les joueurs, le club de la capitale n’a pas approfondi la piste Javi Galan en raison de la présence de Juan Bernat dans l’effectif. Mais selon DAZN, le dossier peut encore bouger et dans le cas où le Paris Saint-Germain trouverait une porte de sortie à Bernat, alors Luis Campos bondirait sans hésiter sur Javi Galan, dont le montant de la clause libératoire est de 18 millions d’euros. Dans ce dossier, le Paris SG risque en revanche d’être pris par le temps ainsi que par la concurrence car Barcelone, qui cherche activement une doublure à Jordi Alba, est également intéressé. Par ailleurs, plusieurs clubs de Premier League ont également manifesté leur intérêt sans le concrétiser pour l’instant par la formulation d’une offre. Pas très connu du grand public, Javi Galan est une référence au poste de latéral gauche en Espagne, d’où l’intérêt de plusieurs grands clubs européens à son sujet… dont le PSG.