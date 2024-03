PSG ‍: Bernardo Silva vs Xavi Simons, Luis Campos est fou ‍!

Dans : PSG.

Le PSG a fait de Bernardo Silva l’une de ses cibles prioritaires dans l’optique du mercato estival et pour parvenir à recruter l’international portugais, Luis Campos semble prêt à sacrifier Xavi Simons.

En quête de joueurs créatifs au milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a identifié sa cible n°1. Déjà dans le viseur du club de la capitale il y a un an, Bernardo Silva est de nouveau dans les radars de Luis Campos, qui l’avait recruté à l’époque où il était directeur sportif de l’AS Monaco. L’été dernier, le gaucher de 29 ans était favorable à l’idée de rejoindre le PSG, mais Manchester City avait finalement bloqué son départ. Sous contrat avec le champion d’Angleterre en titre jusqu’en 2026, le natif de Lisbonne aura de nouveau l’offre du PSG entre les mains cet été et la question est de savoir si cette fois, Pep Guardiola acceptera de se séparer de l’un de ses joueurs majeurs. Luis Campos a bien conscience que, comme il y a quelques mois, il sera difficile de convaincre Manchester City.

Xavi Simons en vulgaire monnaie d'échange ?

C’est la raison pour laquelle le site Fichajes.net nous apprend que le coordinateur sportif du PSG a l’intention de sacrifier l’un de ses grands talents pour amadouer Manchester City. Prêté sans option d’achat à Leipzig jusqu’à la fin de la saison, Xavi Simons pourrait être inclus dans le deal et rejoindre la formation de Pep Guardiola. L’entraîneur catalan adore le profil de l’international néerlandais et pourrait accepter de se séparer de Bernardo Silva s’il récupérait Xavi Simons en contrepartie. La question est maintenant de savoir si le PSG ferait une bonne affaire. Car certes, Luis Enrique disposerait dans son effectif d’un joueur confirmé de classe mondiale avec Bernardo Silva, mais l’ancien Monégasque va sur ses 30 ans. Au contraire, Xavi Simons est considéré du haut de ses 20 ans comme l’un des plus grands espoirs du football mondial à ce poste. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont donc tout intérêt à réfléchir à deux fois avant de boucler un tel deal, mais l’idée a fait son chemin dans l’esprit du board parisien, qui semble prêt à se séparer de l’actuel meneur de jeu du RB Leipzig afin de concrétiser l’énorme coup Bernardo Silva.