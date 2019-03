PSG : Kylian Mbappé fait trembler Lionel Messi et l'Espagne

Dans : PSG, Liga, Ligue 1.

Sauf surprise, Kylian Mbappé sera titulaire ce samedi avec le Paris Saint-Germain contre Caen, Thomas Tuchel ne semblant pas avoir le désir de mettre l'attaquant français au repos à quelques jours du match retour face à Manchester United alors que Neymar et Edinson Cavani sont forfaits. Car l'entraîneur du PSG l'a bien compris, le champion du monde est affamé de buts comme on l'a encore vu samedi dernier face à Dijon. Et si Kylian Mbappé est facilement en tête du classement des buteurs en Ligue 1, il a probablement dans l'esprit de gagner le Soulier d'Or, qui récompense le meilleur buteur des championnats européens.

Si en France, ce trophée, pourtant créé par France-Football, n'est guère connu, c'est parce qu'un seul joueur tricolore l'a gagné, à savoir Thierry Henry, et un seul joueur évoluant en L1 l'a décroché, il s'agit de Josip Skoblar avec l'OM en 1971. Mais en Espagne, le Soulier d'Or est quasiment devenu un challenge national. Et pour cause, la Liga a permis à ses joueurs de gagner 14 fois ce prix, dont les dix dernier lauréats. De Diego Forlan en 2009 avec l'Atlético Madrid à Lionel Messi en 2018 avec ses 34 buts sous le maillot du FC Barcelone, le Soulier d'Or est devenu un produit espagnol. La lutte entre CR7 et Lionel Messi y étant évidemment pour beaucoup. Mais cette année, Kylian Mbappé s'est invité au festin des rois. Car si c'est Lionel Messi qui est actuellement en tête du classement du Soulier d'Or avec 25 buts en Espagne, l'attaquant français du Paris Saint-Germain est juste derrière lui avec 22 réalisations, tandis que Cristiano Ronaldo est à 18 buts sous le maillot de la Juventus. De quoi laisser l'espoir au champion du Monde de réussir un exploit de plus alors qu'il n'a que 20 ans. Et du Soulier d'Or, il pourrait encore plus rapidement vite passer au Ballon d'Or.