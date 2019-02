PSG : Benzema rêve de se faire déloger du Real par Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tandis que beaucoup étaient sceptiques sur l’avenir de Karim Benzema sans Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l’attaquant français a fait taire ses détracteurs en s’imposant comme l’arme offensive n°1 de l’équipe de Santiago Solari cette saison. Néanmoins, l’ancien buteur de l’OL est bien conscient d’être plus proche de la fin que du début de sa carrière dans la capitale espagnole. Ainsi selon les informations obtenues par Don Balon, l’international tricolore aurait déjà soufflé un nom à ses dirigeants pour sa succession. Et cela concerne évidemment Kylian Mbappé…

Le média espagnol affirme que Karim Benzema souhaiterait évoluer au côté du natif de Bondy la saison prochaine, avant que ce dernier ne prenne définitivement sa place dans l’axe de l’attaque d’ici 2020. Une information évidemment à prendre avec des pincettes, mais qui pourrait rapidement relancer les rumeurs autour de l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Car Florentino Pérez n’a toujours pas numériquement remplacé Cristiano Ronaldo, et pour beaucoup de journalistes proches du Real Madrid, seuls Neymar et Kylian Mbappé feraient véritablement rêver le président du champion d’Europe en titre. Une offensive du Real Madrid n’est donc pas à exclure l’été prochain. Pour le plus grand bonheur de Karim Benzema ?