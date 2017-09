PSG : Benarbia ulcéré par une pseudo Neymar-dépendance du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sur une pelouse qui n’en avait que le nom, le PSG n’a pas réussi à l’emporter face à Montpellier samedi après-midi (0-0).

Selon certains observateurs, l’absence de Neymar a pesé lourd dans le résultat final de cette rencontre. L’international brésilien, très bon depuis son arrivée au club cet été, est-il déjà indispensable à l’animation offensive de l’équipe d’Unai Emery ? Si tel était le cas, alors la situation serait très préoccupante selon Ali Benarbia, consultant pour RMC.

« Parler de Neymar-dépendance pour un match contre Montpellier ? Si c’est le cas tu as un gros gros problème… Mbappé-Cavani-Draxler et tu vas dire qu’il n’y a pas Neymar ? C’est du grand n’importe quoi. Je pense que le jardinier il a pris une grosse prime de match… pour ne pas être là. Non, l’état de la pelouse, ce n’est pas la même chose pour les deux équipes. Maintenant, le PSG a été faible dans l’animation offensive. Lecomte n’a quasiment eu aucun arrêt à faire » a lancé l’ancien meneur de jeu du club de la capitale, persuadé que l’état catastrophique du terrain explique en partie la contre-performance du vice-champion de France, plus que l’absence de son meilleur joueur dans l’Hérault.