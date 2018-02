PSG : Benarbia choqué par ce choix « incompréhensible »

Dans : PSG, Ligue 1.

Mercredi soir, c’est sans Thiago Silva que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. C’est dans la journée que le Brésilien a d’ailleurs appris que Presnel Kimpembe lui était préféré par Unai Emery pour débuter contre Cristiano Ronaldo et sa bande. Un choix qui n’a pas choqué la majorité des observateurs. Consultant pour RMC, Ali Benarbia ne fait pas partie de cette majorité. Effectivement, l’ancien meneur de jeu du PSG (62 matchs) a carrément expliqué que ce choix d’Unai Emery était « incompréhensible » à ses yeux.

« Ce choix est quand même incompréhensible au niveau footballistique, même si Kimpembe montre des choses intéressantes... Si un match où ton joueur le plus expérimenté et capitaine doit jouer, c’est bien celui-là ! C’est là que tu as besoin de l’expérience de Thiago Silva en Champions League que n’a pas Kimpembe. Ces matchs sont beaucoup plus dans l’émotion. On me dit que Thiago Silva rate les grands matches ? Barcelone ? Ils ont tous été nuls ! » s’est emporté le consultant de l’After Foot, qui ne comprend absolument pas cette décision forte d’Unai Emery. Tout le monde a désormais impatience d’être au match retour pour voir quelle sera la défense centrale du PSG face aux hommes de Zizou…