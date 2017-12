PSG : Beijing débarque à Paris pour boucler Lucas !

Dans : PSG, Mercato.

Même plus dans le groupe parisien lors des matchs de Ligue des Champions, Lucas Moura a bien compris le message et prépare ses valises pour cet hiver. Reste à connaître la destination, et ce pourrait bien être le championnat chinois. Cette semaine, des émissaires du club de Beijing Guoan ont décidé de se poser à Paris pour discuter directement avec le club de la capitale française, annonce UOL Esporte.

Les modalités de son éventuel transfert seront bien sûr évoquées, alors que le joueur ne serait pas totalement opposé à la poursuite de sa carrière en Chine, même s’il privilégierait encore un club européen. Néanmoins, le PSG pourrait clairement se laisser tenter par l’idée de faire une belle vente avec un club chinois très ambitieux, et qui pourrait grandement faciliter la situation financière parisienne en cas de d’accord.