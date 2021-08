PSG : Beckham l'atout secret du Qatar pour Lionel Messi

En signant au Paris Saint-Germain, après plus de 20 ans passés à Barcelone, Lionel Messi a provoqué un séisme planétaire dans le football. Et David Beckham a eu un rôle à jouer dans l'opération.

Le mercato 2021 restera dans l’histoire grâce à la séquence incroyable qui a vu en moins d’une semaine Lionel Messi être à quelques heures de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, avant de finalement s’engager pour deux ans, plus une option pour une année supplémentaire, avec le Paris Saint-Germain. Depuis qu’il avait adressé en août 2020 un telefax au Barça pour faire savoir qu’il voulait quitter le club qui l’a dévoilé aux yeux du monde, la Pulga avait déclenché d’innombrables rumeurs, dont l’une l’envoyait à l’Inter Miami une fois son contrat avec Barcelone terminé. Il y a quelques semaines, le club catalan semblait même en discussion avec la formation dirigée par David Beckham afin de faire figurer son départ en MLS dans deux ou trois saisons dans la prolongation de contrat que Lionel Messi devait signer.

EXCLUSIVE: David Beckham holds talks with Lionel Messi about Inter Miami transfer when PSG deal endshttps://t.co/HedEogPPcY pic.twitter.com/nI8PAmjjwI