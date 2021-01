PSG : Bataille Arsenal-Bielsa pour Draxler ?

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler ne prolongera pas à Paris. De nombreuses formations de Premier League sont intéressés par son profil.

Transféré à Paris en 2017 pour 40 millions d'euros en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler avait connu des premières semaines très convaincantes, allant même jusqu'à pousser un certain Ángel Di María sur le banc. Seulement voilà, la joie fut de courte durée pour l'Allemand. Petit à petit, le champion du monde 2014 s'est éteint dans la capitale. Entre blessures et mauvaises performances, il a progressivement perdu du temps de jeu. Cette saison, il a joué 11 matchs, étant titulaire à 5 reprises seulement. En fin de contrat en juin prochain, Draxler ne sera pas retenu par le club et ne prolongera pas. Qu'il se rassure, le meneur de jeu possède un bon nombre de prétendants en Premier League.

Le journal britannique The Sun révèle que plusieurs clubs du championnat anglais seraient ravis d'accueillir l'international allemand. Le site de paris Betfair a même classé les équipes les plus susceptibles boucler le transfert. Et à ce petit jeu là, c'est Arsenal qui est en tête. Toujours à la recherche d'un meneur de jeu depuis la mise au placard de Mesut Özil, Mikel Arteta a fait de Julian Draxler sa priorité. Juste derrière, on retrouve le Leeds d'un certain Marcelo Bielsa. West Ham et Newcastle sont également intéressés mais semblent moins disposés à convaincre l'Allemand. En dehors de la Premier League, le joueur de 27 ans aurait des touches en Italie (Inter, Milan AC) et en Espagne (Séville). Malgré tout, c'est bien Arsenal qui tiendrait le corde. S'il peut partir libre cet été, un transfert cet hiver n'est pas à écarté. Récemment, AS déclarait que Leonardo estimait le prix du joueur à 20 millions d'euros. Une somme qui paraît néanmoins élevée compte tenu de la situation contractuelle du joueur.