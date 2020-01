PSG : Barcelone range le dossier Neymar au fond d’un tiroir !

Dans : PSG.

Leader du championnat espagnol à égalité de points avec le Real Madrid, Barcelone est toutefois en perte de vitesse depuis quelques saisons. Son attaque, trop dépendante de Lionel Messi, est notamment critiquée.

Pour résoudre les maux offensifs de l’équipe, le nom de Neymar revenait régulièrement sur la table au cours des dernières semaines dans l’optique du mercato estival. Néanmoins, il semblerait que le champion d’Espagne ait changé son fusil d’épaule au cours des derniers jours, à en croire les informations récoltées par le Mundo Deportivo. Et pour cause, le journaliste Francesc Aguilar l’affirme ce mardi : la grande priorité du club catalan l’été prochain sera de trouver un véritable numéro neuf, et non un joueur de couloir.

En ce sens, c’est plutôt Lautaro Martinez, qui brille de mille feux à l’Inter Milan cette saison, qui figure dans les petits papiers de Barcelone. Une mauvaise nouvelle pour Neymar qui, s’il envisage désormais de prolonger son contrat à Paris l’été prochain, espérait certainement en secret un appel du FC Barcelone, où ses amis Lionel Messi et Luis Suarez l’attendent. L’Uruguayen justement, a du souci à se faire en Catalogne car en interne, on commence sérieusement à douter de ses capacités, du haut de ses 32 ans, à porter l’attaque barcelonaise en Ligue des Champions. Raison pour laquelle la piste Neymar a été rangée au fond d’un tiroir, afin de concentrer les efforts financiers du club sur un avant-centre comme Lautaro Martinez…