PSG : Neymar envoie un signal au Qatar avant le mercato !

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra gérer au mieux deux dossiers chauds au mercato, à savoir l’avenir de Kylian Mbappé et celui de Neymar.

En ce qui concerne la star brésilienne, courtisée avec assiduité par le FC Barcelone l’été dernier, il n’est pas impossible que l’on se dirige vers une prolongation. Les prises de position de son clan vont en tout cas dans ce sens au cours des dernières semaines. Interrogé par Le Parisien, l’un des proches du n°10 parisien a clairement ouvert la porte à une prolongation de Neymar. Un signal très clair envoyé aux dirigeants qataris du Paris Saint-Germain…

« Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir. Neymar est heureux comme jamais depuis très longtemps. Une prolongation est une possibilité si le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner » a indiqué ce proche de Neymar au quotidien francilien. Un message très clair qui pourrait inciter le Paris Saint-Germain à passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Cependant, le club se montre extrêmement discret sur le sujet pour l’instant, tout du moins publiquement. La volonté du PSG est tout simplement de ne pas s’exposer alors que la position de Neymar n’est pas encore définitive. En ce mois de janvier, Paris et le Brésilien se tournent autour, sans dévoiler tous leurs atouts. La preuve que les relations se sont nettement réchauffées…