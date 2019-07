PSG : Barcelone et Neymar, un refus qui pèse lourd

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar ne cache pas son désir de repartir du Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone, deux ans après avoir fait le chemin inverse moyennant 222ME. Et la star brésilienne du PSG a activé l'ensemble de ses réseaux, et notamment Pini Zahavi, pour réussir à ficeler l'opération lors de ce mercato estival 2019. Cependant, si le Paris SG est disposé à écouter d'éventuels clubs intéressés par Neymar Jr, Leonardo l'a répété samedi en marge du match amical entre le PSG et Nuremberg, rien n'est arrivé sur son bureau. Et du côté du Barça, on confirme qu'effectivement le dossier Neymar n'est pas du tout d'actualité.

Interrogé par TV3 sur le cas du joueur brésilien du Paris Saint-Germain, Jordi Cardoner, vice-président du FC Barcelone, a été très clair. « Le président l'a déjà dit il y a quelques jours, il n'y a pas de cas Neymar. C’est un cas qui n'existe pas pour nous, mais il est vrai que c'est un sujet d'actualité, et qu’il y a beaucoup de choses qui se disent sur cela. Il semble que Neymar ne soit pas à l'aise là-bas, mais nous ne faisons aucune estimation le concernant », a prévenu le haut dirigeant barcelonais, histoire de ne pas mettre de l'huile sur le feu dans un dossier qui est déjà plus que bouillant. Info ou intox, l'avenir de Neymar au PSG en dépend.