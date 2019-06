PSG : Barcelone est prêt à tout pour s'offrir Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis près de deux semaines maintenant, un homme fait la Une de la presse espagnole tous les jours : Neymar. Il faut dire que, de l’avis unanime de la presse franco-espagnole, le Brésilien souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Et comme Nasser Al-Khelaïfi n’a pas totalement fermé la porte à son départ dans les colonnes de France Football mardi dernier, tous les scénarios sont envisageables. Y compris celui dans lequel Neymar aurait d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone en vue d’un retour cet été. C’est ce que le quotidien catalan Sport avait indiqué en ce début de semaine.

A en croire les informations du Parisien, cette affirmation est pourtant inexacte. Néanmoins, le quotidien précise que le Barça est bel et bien prêt à tout pour recruter Neymar. « Selon nos informations, cette assertion n'est pas crédible même si, en cas de départ du PSG, Neymar privilégierait un retour à Barcelone En revanche, l'intérêt du Barça pour le prodige auriverde est bel et bien réel depuis peu. Ce lundi, le président catalan Josep Maria Bartomeu confiait encore à ses interlocuteurs que son club était disposé à tout mettre en œuvre pour rapatrier en son sein celui qui avait quitté la Catalogne, avec fracas, lors de l'été 2017 » indique le média francilien, pour qui il est faux de dire que Neymar a déjà un accord avec Barcelone. Même si visiblement, cela n’est qu’une question de jours, en attendant de voir si Paris et le champion d’Espagne peuvent trouver un terrain d’entente.