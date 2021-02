PSG-Barça arrive, Messi refuse de mettre le feu au match

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, que ce soit à Barcelone ou ailleurs.

Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi est libre de discuter avec n’importe quel club européen, vu que son contrat arrive à expiration au mois de juin prochain. Si son nom circule du côté du PSG ou de Manchester City depuis plusieurs mois maintenant, la Pulga n’a pas encore pris de décision par rapport à son futur. Même s’il est actuellement sur le marché, l’attaquant de 33 ans a décidé de ne pas discuter avec d’autres formations pour le moment. Concentré sur sa saison avec Barcelone, le sextuple Ballon d’Or prendra sa décision dans quelques mois, à la fin de l’exercice en cours.

Une révélation faite par Goal : « Alors que des rumeurs continuent de circuler à son sujet, Lionel Messi n'a pris contact avec personne du PSG ou de Manchester City ou de tout autre club et attend jusqu'à la fin de la saison pour décider s'il restera à Barcelone ou s'il partira ». Même si Neymar lui a fait un appel du pied dans la presse et même si l’arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc de Paris aurait pu être un signe annonciateur, Messi est encore loin du PSG. Lassé par les rumeurs, l'international argentin va attendre sagement l’élection présidentielle du Barça, où Laporta, Freixa et Font sont candidats à la succession de Bartomeu, pour faire son choix. Il va surtout logiquement attendre que la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone soit terminée, tant ce rendez-vous est attendu, et génère de la tension. De son côté, Leonardo se prépare à sauter sur l’occasion Messi, si jamais celle-ci se présente...