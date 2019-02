PSG : Ballo-Touré a refusé l'argent de Paris, les détails tombent

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En août 2017, le LOSC surprenait son monde en annonçant la venue de Fodé Ballo-Touré, lequel négociait pourtant avec le Paris Saint-Germain la signature de son premier contrat professionnel. En ce début de semaine, France 3 s’est procuré quelques documents issus des Football Leaks concernant le LOSC. Et on y apprend comment le club de la capitale a tenté le tout pour le tout pour convaincre celui qui a été vendu par les Dogues à Monaco cet hiver, moyennant une somme d’environ 10 ME.

Selon les documents, le PSG a entamé les discussions avec Fodé Ballo-Touré au début de l’année 2017 dans le but de lui faire signer un premier contrat pro dans la capitale. Rapidement mis au courant de l’intérêt de Lille, la direction parisienne a alors passé la seconde en proposant un contrat de 3 ans à Ballo-Touré, avec un salaire mensuel brut 34 000 € (2017-18), 38 250 € (2018-19) puis 42 500 € (2019-20). Une proposition pour le moins alléchante… mais refusée par le défenseur français, lequel a privilégié son futur temps de jeu en rejoignant Lille. Un an et demi plus tard, force est de constater qu’il ne s’est pas trompé dans son choix de carrière.