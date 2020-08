PSG : Bakayoko a tranché, il préfère le Milan à Paris

Dans : PSG.

Malgré la présence de Gueye, Verratti, Paredes ou encore Herrera, le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain durant le mercato.

Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité, mais la venue de l’international serbe est peu probable. Et pour cause, la Lazio Rome réclame plus de 70 ME pour le transfert de son taulier, une somme que le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de dépenser sur un seul et unique joueur cet été. Le club de la capitale explore ainsi d’autres pistes moins onéreuses comme celles menant à Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore à Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Prêté à l’AS Monaco la saison dernière, l’international tricolore a toutefois peu de chances de rallier la capitale selon les informations rapportées par Sempre Milan.

Le média spécialisé dans l’actualité des Rossoneri explique que le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé par le profil de Tiémoué Bakayoko. Il faut dire que pour le coup, le colosse d’1m89 a le profil idéal pour combler les déficits de taille et de physique du PSG au milieu de terrain. Néanmoins, la préférence du joueur va pour l’instant au Milan AC, également intéressé par un retour de Tiémoué Bakayoko, lequel avait été prêté par Chelsea il y a un an. Pour l’heure, l’avenir du joueur n’est cependant pas définitivement acté. Et pour cause, les Blues aimeraient définitivement transférer l’ancien Monégasque, tandis que l’AC Milan est plutôt ouvert à un prêt avec option d’achat. Si le Paris SG s’immisçait dans le dossier avec une proposition de transfert sec, alors Leonardo aurait toutes ses chances de rafler la mise. Reste maintenant à voir si le PSG trouvera les atouts pour convaincre le joueur, clairement dans l’optique de revenir à Milan, où il avait réalisé une très bonne saison en 2018-2019. Au mois de juin, le nom de Tiémoué Bakayoko avait également été timidement associé à l'Olympique Lyonnais...