OL : Aulas veut du lourd au mercato, Bakayoko ciblé !

Malgré la crise qui a affecté les finances de tous les clubs européens, l’OL se veut ambitieux dans l’optique du prochain mercato estival.

On le sait, la priorité du club rhodanien est de recruter un défenseur central cet été. Les noms de Mamadou Sakho et de Diego Godin ont notamment circulé, et témoignent de l’ambition importante de Lyon sur le marché des transferts. Au milieu de terrain, Juninho et Jean-Michel Aulas devront également se renforcer afin de satisfaire Rudi Garcia puisque l’OL a perdu Lucas Tousart, définitivement transféré au Hertha Berlin pour 25 ME. Dans ce secteur de jeu, Lyon souhaite frapper fort à en croire les informations du 10 Sport, avec un international français dans le viseur.

Il s’agit de Tiémoué Bakayoko, auteur d’une belle saison à l’AS Monaco en 2019-2020. Au vu de son salaire et de son prix, le Français n’a toutefois pas été conservé par le club de la Principauté. Mais sauf retournement de situation, il ne devrait pas faire de vieux os à Chelsea, où la concurrence est féroce au milieu de terrain avec Barkley, Kanté, Jorginho ou encore Kovacic. C’est ainsi que l’Olympique Lyonnais a pris des renseignements auprès des Blues au sujet de l’indemnité de transfert de Bakayoko, mais également sur le salaire du joueur de 25 ans. La tâche sera toutefois délicate pour l’OL puisque le média rappelle que Nice et le PSG sont également à l’affût pour obtenir le renfort du champion de France avec Monaco. Pour le Gym et pour l’OL, il pourrait néanmoins être très délicat de payer à la fois le transfert du joueur, qui devrait atteindre au moins 25 ME, et assumer le salaire conséquent de ce dernier. Mais la piste a le mérite de prouver que Lyon souhaite du très lourd au mercato…