PSG : Avec cette référence mondiale, Paris change vraiment de dimension

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Officielle depuis la fin de semaine dernière, la signature de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain divise. Chez les supporters du club de la capitale, mais également chez les anciens grands gardiens du PSG. Tandis que Bernard Lama est perplexe, estimant que l’Italien n’a pas un profil « adapté » au jeu de Paris, Jérôme Alonzo estime lui que Gianluigi Buffon va faire « passer le club dans une dimension européenne » jamais atteinte depuis l’arrivée de QSI. Cela s’appelle une franche prise de position…

« Ce mec était un modèle pour nous dans la profession. Tout le monde le respecte. Je suis hyper fier qu’il soit en Ligue 1 et au PSG, et je pense qu’il va beaucoup apporter à ce vestiaire. Après sportivement je pense que c’est quelqu’un qui peut faire remporter beaucoup de points au Paris Saint-Germain et le faire passer dans une dimension européenne qu’il n’arrive pas à atteindre depuis l’arrivée des Qataris. Donc pour toutes ces raisons, je suis ravi qu’il soit arrivé et oui c’est encore un gardien de but de très haut niveau… Vous verrez ! » s’est enflammé Jérôme Alonzo sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. Il n’y a désormais plus qu’à montrer sur le terrain que le PSG ne s’est pas trompé pour la légende vivante de la Juventus.