PSG : Buffon va faire un flop monumental au PSG, parole de spécialiste

Dans : PSG, Ligue 1.

Lundi après-midi au Parc des Princes, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont présenté Gianluigi Buffon à la presse. C’est officiel depuis la fin de semaine dernière, l’international italien va garder les cages du PSG la saison prochaine. Un gros coup, évidemment. Mais pas pour tout le monde… Dans les colonnes de France Football, Bernard Lama a confié qu’il n’était absolument pas convaincu par le profil de l’ancien gardien de la Juventus, pas « adapté » au style de jeu du Paris Saint-Germain selon lui.

« Son profil me pose un souci. Il n’est pas adapté à l’équipe du PSG, à savoir avec beaucoup de possession, assez haut sur le terrain. Cette façon de jouer suppose que le gardien de but assure une couverture haute derrière la défense, qu’il soit l’initiateur de la relance de l’arrière. Or, ce n’est pas le style de Buffon. Il ne joue pas comme ça dans le football italien et, en plus, son jeu au pied est moyen. Et on oublie un détail… la Juventus ne lui a pas proposé un nouveau contrat. J’ai constaté qu’il avait pas mal décliné sur le plan athlétique depuis quelque temps. Ça ne me rassure pas » a lâché l’ancien gardien du PSG (1992-1997). Au champion du monde 2006 de prouver sur le terrain que Paris ne s’est pas trompé en le recrutant au mercato…