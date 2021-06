PSG : Aurier, Hakimi, la menace Florenzi plane toujours

Dans : PSG.

Le PSG réfléchirait finalement à lever l’option d’achat du latéral droit italien, pourtant annoncé sur le départ.

Et si un retournement de situation était à prévoir pour l’avenir d'Alessandro Florenzi ? Prêté par l’AS Rome, l’Italien avait réalisé des premières sorties plutôt convaincantes. Mais au fil des semaines, il a confirmé sa fragilité physique et ses errements défensifs. La tendance était à un retour à Rome. Surtout que le PSG s’active depuis plusieurs semaines pour recruter le latéral droit de l’Inter, Achraf Hakimi. Colin Dagba a fait le job en son absence notamment contre le Bayern, même s’il ne peut pas prétendre à une place de titulaire au PSG. Contre toute attente, le Corriere dello Sport assure que le PSG ne s’est pas encore décidé. Aucun choix définitif n'est fait pour ce poste clef. Le club de la capitale a du mal à trouver l’homme parfait à droite de la défense.

Une rencontre décisive la semaine prochaine

Le média italien explique qu’une rencontre est prévue la semaine prochaine entre Leonardo et l’agent d’Alessandro Florenzi. Une décision sera prise pour savoir si le PSG lève l’option d’achat de 9 ME auprès de l’AS Rome. Et si le directeur sportif du PSG assurait ses arrières en cas d’échec dans le dossier Achraf Hakimi ? L’Inter, très exigeante, demande 80 ME et Paris subit la concurrence de l’Inter. Un retour de Serge Aurier est aussi évoqué. L’incertitude est totale à ce poste. Il Messaggero affirmait que le latéral revenait à Rome cet été. A noter qu’Alessandro Florenzi s’est blessé au mollet contre la Turquie pour le premier match de l’Italie à l’Euro. Il est sorti à la mi-temps. Une preuve de plus que le joueur passé par Valence offre peu de garanties.