PSG : Hakimi trop cher, Paris va annoncer le retour d’Aurier

A la recherche d’un latéral droit, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à s’entendre avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi. En attendant une éventuelle avancée, le club de la capitale serait bien parti pour récupérer son ancien joueur Serge Aurier.

Voilà une nouvelle qui risque d’inquiéter de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Serge Aurier ne fait pas l’unanimité chez les amoureux du club francilien. Son profil intéresse pourtant la direction, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi, resté en contact avec le latéral droit de Tottenham, et le directeur sportif Leonardo qui s’apprêterait à finaliser son retour. En effet, le média espagnol Todofichajes affirme que le Paris Saint-Germain va annoncer la signature de Serge Aurier dans les prochains jours.

Le pensionnaire du Parc des Princes se serait entendu avec l’entourage de l’international ivoirien. Et mènerait des discussions décrites comme très avancées avec Tottenham. Si l’information se confirme, le Spur, non retenu à un an de la fin de son contrat, retrouverait l’entraîneur Mauricio Pochettino qui aurait réclamé sa venue. Une version en contradiction avec celle du journaliste Romain Molina, qui affirmait que le coach argentin était défavorable à ce transfert. En revanche, Serge Aurier a toujours validé l'hypothèse d'un retour à Paris.

Aurier rêve de revenir

« Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG, confirmait l’ancien Toulousain le mois dernier. C'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix. » Si l’envie de Serge Aurier est largement compréhensible, l’intérêt du Paris Saint-Germain surprend davantage dans la mesure où l’Ivoirien, sans parler de son dérapage sur Periscope, ne donne pas entière satisfaction à Tottenham.