PSG : Aurier c’est non, Dest à Paris ?

Dans : PSG.

Pour le poste de latéral droit, Leonardo songe à Serge Aurier au PSG… Une piste qui ne convainc pas Mauricio Pochettino.

Pour la première fois depuis l’arrivée du coach argentin à Paris il y a six mois, les deux hommes sont en désaccord. En effet, Mauricio Pochettino a déjà travaillé avec Serge Aurier à Tottenham entre 2017 et 2019, et l’entraîneur du PSG n’avait pas été convaincu par l’international ivoirien. Leonardo aussi connaît bien celui qui a porté les couleurs de Paris durant deux saisons, avec des prestations correctes mais de belles casseroles extra-sportives. En attendant de savoir si Leonardo aura le dernier mot, d’autres pistes sont également étudiées. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le PSG est notamment sur les traces de Sergino Dest, lequel n’est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable du FC Barcelone cette saison.

L’international américain de 20 ans a tout de même disputé 29 matchs de Liga sous les couleurs du FC Barcelone cette saison. Mais il est clair que Sergino Dest a perdu sa place en fin d'exercice, ce qui ouvre la porte à un départ lors du prochain mercato. Une faille dans laquelle le Paris SG envisage de s’engouffrer afin de récupérer un latéral moderne, offensif et hyper prometteur. En attendant de connaître la position de Dest sur un éventuel transfert au PSG, il faudra connaître le prix exigé par le Barça pour vendre l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Assurément, son prix sera supérieur à celui de Serge Aurier, à qui il ne reste qu’un an de contrat à Tottenham. Lié à Barcelone jusqu’en 2025, Dest avait été recruté pour la coquette somme de 21 ME par le FC Barcelone il y a un an. Autant dire que pour Paris, cette piste sera onéreuse. Aux dirigeants franciliens, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en tête, de juger si le jeu en vaut la chandelle ou non…