PSG : Aurier à Paris, Al-Khelaifi se mêle du mercato

Dans : PSG.

Transféré du PSG à Tottenham contre un chèque de 25 millions d’euros en 2017, Serge Aurier pourrait faire un retour fracassant à Paris à la demande de Nasser Al-Khelaifi.

Laurent Blanc n’est plus là, la voie est donc libre pour Serge Aurier au sein du club de la capitale. Alors que son histoire d’amour avec le PSG s’était plus ou moins terminée lors d’un live sur Periscope, dans lequel l'international ivoirien avait refait le portrait de son ancien entraîneur au PSG et de ses anciens coéquipiers, l'idylle pourrait bien repartir de plus belle dans les semaines à venir. Puisque le dossier Aurier est bel et bien ouvert au PSG. Déjà parce que Paris recherche un latéral droit en vue de la saison prochaine, sachant que le prêt d’Alessandro Florenzi ne sera pas prolongé. Mais aussi parce que le profil du défenseur de 28 ans plaît à Mauricio Pochettino, qui l’avait recruté à Tottenham, et surtout à Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi est déjà d’accord avec Aurier

D’ailleurs, c’est le président en personne qui a pris les choses en main pour faire revenir Aurier. Selon les informations de Soccer Link, Al-Khelaïfi aurait même trouvé un accord avec son ancien joueur. « Nasser Al-Khelaifi s'implique personnellement dans le dossier Serge Aurier et a trouvé un accord avec le joueur. Le président parisien lui a signifié qu'il ferait tout son possible avec les Spurs pour un retour du latéral droit au PSG », explique le média spécialisé dans les transferts sur Twitter. Une nouvelle qui ne fera pas l’unanimité à Paris, même si Aurier a souvent répondu présent avec le PSG. Mais de là à le faire revenir, contre un chèque de plus de 10 millions d’euros à un an de la fin de son contrat, c’est assez incompréhensible pour certains supporters. Surtout pour un joueur qui ne sort pas d’une saison pleine en Angleterre, mais qui vient tout juste de changer d'agent.