PSG : 7 ME sur 4 ans, le pont d’or pour Serge Aurier choque

Dans : PSG.

Dans le besoin d’un arrière droit pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est déterminé à faire revenir Serge Aurier.

Poussé dehors en raison de performances décevantes et d’un comportement insultant envers l’institution, l’Ivoirien a visiblement été absous de ses pêchés. Le PSG et son ancien entraineur Mauricio Pochettino sont déterminés à tenter leur chance dans ce dossier. Et ils ont de grandes chances d’y arriver pour deux raisons. Tout d’abord parce que Tottenham consent parfaitement à céder son arrière droit, qui n’a plus qu’un an de contrat et ne devrait pas prolonger. Pour la somme de 12 ME, l’affaire pourrait ainsi être rapidement entendue. Mais comme l’annonce Foot Mercato, il n’y a eu aucune offre formelle d’effectuée par le PSG pour le moment. En revanche, Nasser Al-Khelaïfi s’est rapproché du clan de l’ancien lensois, et a même dégainé les contours d’une première offre qui donne le vertige. Un contrat sur quatre, qui emmènerait donc l’Eléphant jusqu’à ses 32 ans.

Avec à la clé un salaire non négligeable de 7 ME par an, soit le double de ce qu’il touchait lors de son premier passage. Une sacrée progression pour Serge Aurier, qui n’a jamais caché que son aventure avec le PSG n’était peut-être pas terminée. Il reste désormais à finaliser cette opération en tout cas sérieusement étudiée par le club francilien, ce qui a tout de même eu le don de surprendre une partie des supporters parisiens. Ces derniers s’étonnent de la facilité avec laquelle les dirigeants du Paris SG sont prêts à tout lui pardonner, alors que son niveau sportif, et notamment tactique, laisse parfois à désirer.