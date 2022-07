PSG : Au revoir Michut, Luis Campos va gagner

Absent des plans du Paris Saint-Germain et de son nouvel entraîneur Christophe Galtier, le jeune Edouard Michut intéresse le Celtic Glasgow. Le milieu de terrain va faire l’objet d’une offre écossaise, lui dont le départ semble inévitable depuis son écart de conduite sanctionné par Luis Campos.

Dès son premier passage devant les médias, Christophe Galtier avait annoncé la couleur. Le nouveau coach du Paris Saint-Germain souhaite travailler avec un groupe réduit et pousser les nombreux indésirables vers la sortie. Au cas où le message n’était pas suffisamment clair, ces joueurs sur lesquels le technicien ne compte pas seront laissés dans la capitale pendant que le groupe partira en tournée au Japon.

Exclusive: #CelticFC are targeting a deal for #ParisSaintGermain midfielder Edouard Michut. One source has told @SkySportsNews they're preparing an offer in the region of £2m (€2.5m) for the 19-year-old. More on #SSN and here: https://t.co/OzHTtF6aQx (w/@AnthonyRJoseph) pic.twitter.com/yuJl8U3V9x