PSG : Au Camp des Loges, Tuchel ne rigole pas avec les règles sanitaires

De retour dans la capitale depuis le début de la semaine, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l’entraînement dans des conditions particulières. En effet, le coach Thomas Tuchel est là pour faire respecter les mesures sanitaires.

Outre le mercato estival et les départs enregistrés, dont celui du jeune Tanguy Kouassi qui l’a beaucoup affecté, Thomas Tuchel a aussi évoqué les conditions de reprise du Paris Saint-Germain. Lundi dernier, les Parisiens ont regagné le Camp des Loges mais n’ont pas tout de suite attaqué les choses sérieuses. Il était d’abord question de vérifier la santé et le physique de chacun.

« On doit être attentifs à la santé des joueurs lors des quatre prochaines semaines et demie, a prévenu l’entraîneur du PSG. Le plus important est qu'on reste ensemble sans grande blessure au cours de cette période, qu'on retrouve notre rythme. Ce n'est pas facile. Il nous manque presque quatre mois d'entraînement spécifique en raison du virus. C'est spécial et compliqué. » Du coup, les champions de France ont débuté la reprise avec trois jours de tests médicaux et physiques.

Des tests réguliers

Des examens qui ont révélé trois anciennes contaminations au Covid-19 chez les joueurs et une dans le staff. Ce qui explique en partie la prudence du club francilien. En effet, le journal L’Equipe indique que les joueurs s’entraînent par groupes de cinq en fonction de leur poste. Mais surtout, les hommes de Tuchel et son staff seront testés tous les trois jours pour le Covid-19. Les Parisiens espèrent ainsi éviter toute mauvaise surprise d’ici le début de l’entraînement avec l’ensemble du groupe mercredi. Puis le premier match amical au Havre prévu le 12 juillet.