PSG : Au Brésil aussi, Edinson Cavani les rend tous fous !

Dans : PSG.

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, Edinson Cavani ne manquera pas de sollicitations. En Amérique du Sud, les prétendants sont déjà nombreux.

Non retenu par le Paris Saint-Germain, qui préfère le laisser filer à la fin de son contrat, Edinson Cavani aura l’embarras du choix pour son avenir. Contrairement à ce qui était annoncé, l’Atlético Madrid serait toujours sur le coup malgré l’échec de cet hiver. Peut-être l’occasion pour l’attaquant de s’offrir un dernier défi au plus haut niveau. Et si l’Uruguayen privilégie un exil en Amérique du Sud, les points de chute ne manqueront pas. On a beaucoup parlé d’un intérêt de Boca Juniors en Argentine, où Diego Forlan, Javier Pastore ou encore le Marseillais Dario Benedetto le verraient bien. Mais Cavani aura également l’opportunité de rebondir au Brésil.

En effet, plusieurs pensionnaires du championnat auriverde seraient prêts à l’accueillir. « Tout peut arriver. Au Brésil, il y a des intérêts de Flamengo, Palmeiras, l’Inter de Porto Alegre », confiait récemment son agent Walter Guglielmone. Autant de pistes confirmées par La Gazzetta dello Sport, qui cite également Fluminense parmi les possibles destinations du Matador. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera sûrement flatté, même si l’on sait que son salaire annuel à 18 M€ est totalement incompatible avec toutes ces équipes. D’ailleurs, Cavani devra sans doute revoir ses exigences à la baisse, d’autant que la crise sanitaire réduira forcément les capacités financières de son prochain club.