PSG : Attention à la « déconada », Pierre Ménès met Paris en garde !

Mardi soir, les supporters du Paris Saint-Germain n’étaient pas forcément optimistes avant le match à Old Trafford contre Manchester United. Et pour cause, Thomas Tuchel devait composer sans Neymar ni Edinson Cavani, blessés, tandis que les Reds Devils venaient d’enchaîner 11 matchs sans défaite. Finalement, il n’y a pas vraiment eu match et le PSG s’est imposé en maîtrisant sur la pelouse du théâtre des rêves. Une belle leçon de football appréciée par Pierre Ménès, lequel avait pourtant de gros doutes sur la capacité des Parisiens à l’emporter en Angleterre.

« Pour cette rencontre à Old Trafford, il y avait un vent de pessimisme assez incroyable autour du PSG suite aux forfaits de Neymar et Cavani. J'avoue d'ailleurs avoir partagé ces doutes. Entre les résultats éblouissants de Manchester et le vrai coup de moins bien du PSG depuis la blessure du Brésilien, je pensais que le match serait beaucoup plus difficile ce soir. Pourtant, dès la première période, les Parisiens ont géré l'adversaire, qui ne s'est pas créé d'occasions. Il faut d'ailleurs souligner le marquage individuel exceptionnel de Marquinhos sur Pogba, la sérénité à toute épreuve de Thiago Silva et la métamorphose de Daniel Alves, éblouissant physiquement alors qu'il avait l'air si vieux l'année dernière (…) Avec ce résultat, Paris est en ballotage plus que favorable et c'est une très bonne nouvelle. Si jamais le club de la capitale venait à se faire éliminer, ce ne serait plus une remontada mais bien une deconada... On espère maintenant que Lyon fera aussi bien la semaine prochaine contre le Barça » a apprécié le journaliste de Canal Plus, qui n'imagine pas une seule seconde une remontada possible au match retour, qui se disputera dans trois semaines.