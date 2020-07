PSG : Areola fonce à Londres, mais pas pour Chelsea !

Dans : PSG.

Cantonné au banc au Real Madrid, Alphonse Areola sait ce qui l’attend s’il revient à Paris.

La donne est claire pour tout le monde. Keylor Navas étant indéboulonnable, sa prolongation de contrat signée lui permet simplement de négocier un bon transfert à l’étranger. Ces derniers temps, le rapprochement a été fait avec Chelsea, pas satisfait des prestation de Kepa, pourtant devenu le portier le plus cher du monde il y a quelques mois à peine. Responsable de ce poste chez les Blues, Petr Cech et Christophe Lollichon apprécient le profil de l’international français, qui a en plus récemment acheté une maison à Londres, où il rêve de passer la plupart de son temps. Mais avec Mino Raiola aux commandes, les surprises sont toujours possibles, et selon Paris Fans, Alphonse Areola se dirige plutôt vers Arsenal.

Les Gunners se veulent ambitieux pour l’été prochain, et un problème défensif de taille doit être réglé à tous les postes. Au niveau du gardien, Bernd Leno semblait fait l’unanimité, mais l’arrivée d’un champion du monde, disponible pour 20 ME, a éveillé l’intérêt de Mikel Arteta. Si Arsenal est capable de mettre les moyens financiers pour convaincre le gardien parisien, surtout que Chelsea est en train de débourser des sommes folles pour son attaque, il reste à voir si le pouvoir attractif des Gunners est toujours aussi fort. La Ligue des Champions est désormais lointaine pour Arsenal, qui ne se frotte plus à la lutte pour les premières places depuis trop longtemps. Autant dire que c’est sa place en équipe de France qui pourrait aussi être en danger s’il naviguait dans le milieu de tableau de Premier League dans les années à venir. Seule certitude, le championnat anglais l’attire beaucoup, et une bataille londonienne est donc possible pour sa venue.