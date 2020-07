PSG : Areola pour 20 ME à Chelsea, les indices pleuvent

Dans : PSG.

Prêté pour deux mois supplémentaires au Real Madrid, Alphonse Areola continue de gonfler son palmarès sans être titulaire.

Barré par un Thibaut Courtois retrouvé, le gardien français a néanmoins été sacré champion d’Espagne, et sera toujours sur le banc pour la Ligue des Champions le mois prochain. Néanmoins, le Real Madrid ne le conservera pas plus longtemps et le PSG ne compte pas sur lui pour être une doublure de Keylor Navas la saison prochaine. Tout s’oriente donc vers un départ, et Chelsea est la destination qui fait l’unanimité, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord car les Blues cherchent un gardien. Le jeune Kepa n’est pas jugé assez fiable malgré la somme astronomique dépensée pour le faire venir (80 ME en août 2018), et le Telegraph a annoncé que le club londonien allait recruter un nouveau portier, que l’Espagnol s’en aille ou pas. Parmi les décideurs, se trouvent Petr Cech et Christophe Lollichon, qui apprécient le profil du champion du monde français. En plus de cela, le PSG est vendeur, mais demandera tout de même 20 ME pour lâcher le gardien de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023. Du côté d’Areola, la décision sera en tout cas facile à prendre. Le joueur formé au PSG adore la vie londonienne, et a fait savoir par le biais de son épouse qu’il avait acheté une belle maison au coeur de Londres, qui sera la résidence principale du couple et leurs enfants. Même s’il est impossible de dire que le dernier rempart qui appartient au PSG atterrira forcément à Chelsea, tous les feux sont en tout cas au vert.