PSG : Areola, Donnarumma, Raiola met le feu à Paris

Dans : PSG.

Quand Leonardo a une idée en tête, il est en général très difficile de lui faire changer d’avis.

Malgré les performances énormes de Keylor Navas cette saison, le directeur sportif du PSG croit beaucoup en Gigi Donnarumma. Cela tombe bien, le gardien italien est libre de tout contrat après la fin de son bail au Milan AC, qui n’a pas voulu faire dans la surenchère avec le jeune transalpin. Donnarumma ne devrait pas trop tarder à trouver un nouveau club, avec son statut de portier de haut niveau et disponible pour zéro euro. L’AS Roma le veut, ce qui ne correspond pas forcément au standing des clubs qui intéressent le gardien de la Squadra Azzurra. Mais José Mourinho insiste, et le nouveau manager de la Louve a fait la démarche de contacter Mino Raiola, affirme la Gazzetta dello Sport.

Les discussions se sont toutefois heurtées à un mur, puisque le truculent agent a bien proposé un gardien au Spécial One. Mais il s’agissait d’Alphonse Areola, le gardien du PSG prêté à Fulham la saison dernière, et qui n’aura pas plus sa place à Paris la saison prochaine. Pour le moment, la situation est dans une impasse, et nul doute que Mino Raiola aimerait trouver la solution parfaite, en plaçant Donnarumma au PSG, et Areola à l’AS Roma. Pour le moment, ce n’est pas le souhait de José Mourinho, que l’Italien fait plus rêver que le Français.