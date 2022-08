PSG : Après Zouma, Leboeuf récidive sur le cas Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De mauvaise humeur face à Montpellier (5-2) samedi dernier, Kylian n’échappe pas aux critiques. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est notamment retrouvé dans le viseur de Frank Leboeuf, désormais spécialiste des remontrances.

Son penalty raté, un problème personnel, des tensions avec Neymar… Quelle que soit la véritable raison, le comportement de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu contre Montpellier. Alors que le Paris Saint-Germain se baladait, son attaquant affichait sa mauvaise humeur à plusieurs reprises dans la partie, notamment lorsque Vitinha ne l’a pas servi en profondeur. Cela n’a évidemment pas plu à la direction francilienne. Ni à Frank Leboeuf qui a poussé un nouveau coup de gueule.

🗣 "Qu'est-ce que tu fais là ? T'as craqué ou quoi ? Qu'est-ce que tu caches ?!"



⚡ Choqué par la vidéo dans laquelle Kurt Zouma frappe son chat, Frank Lebœuf interpelle le défenseur français sur ses réseaux. pic.twitter.com/H1X5201kxy — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2022

« Si j'étais Christophe Galtier, à la fin du match je lui aurais dit : "Kylian, je t'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est la dernière fois que tu fais ça. Je me fiche que tu sois la star de l'équipe, tu ne peux pas faire ça." C'est une honte, a lâché le consultant d’ESPN, qui s’était déjà distingué en recadrant Kurt Zouma suite à l’agression d’un chat. J'ai honte maintenant parce que je l'adore et je ne comprends pas. C'est un exemple pour la jeunesse, il le sait et il n'aurait jamais dû faire ça. »

Leboeuf en veut aussi à Marquinhos

« Ça ne serait jamais arrivé dans les années 90, a imaginé l’ancien défenseur central. Si j'avais fait quelque chose comme ça, quelqu'un serait venu vers moi et m'aurait dit : "Tu te prends pour qui ? Peu importe si tu as gagné la Coupe du monde ! On est Chelsea, joue, ferme-la et cours !" C'est ce que Marquinhos aurait dû faire. Moi je me serais rapproché de Kylian et je lui aurais dit : "Qu'est-ce que tu fais ? C'est la dernière fois ! La prochaine fois on ira dans le vestiaire et je te montrerai comment ça marche." » Au lendemain de la rencontre, le Parisien a plutôt eu affaire au conseiller football Luis Campos.