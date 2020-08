PSG : Après Mbappé, un nouveau miracle pour Keylor Navas ?

Dans : PSG.

Décisif lors du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta, Keylor Navas a dû sortir sur blessure. Mais l'espoir revient au PSG.

Avec les retours d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé au coup d’envoi mardi, le Paris Saint-Germain va retrouver des atouts importants pour affronter le RB Leipzig en demi-finales de la Ligue des Champions. Il n’empêche que les Parisiens ne seront pas totalement au complet. Touché au mollet, le milieu Marco Verratti ne devrait pas retrouver le groupe à temps. Quant à Keylor Navas, sa blessure à la cuisse, qui l’a contraint à sortir pendant le quart de finale contre l’Atalanta Bergame mercredi, menace sa participation au prochain tour.

Le club de la capitale a en effet annoncé que son gardien souffre d’une lésion du biceps fémoral et que de nouveaux examens sont prévus pour samedi. En attendant, le Costaricien reste incertain et le staff de Thomas Tuchel a demandé l’arrivée du jeune portier Garissone Innocent à Lisbonne au cas où l’ancien Madrilène ne pouvait pas tenir sa place. Rien de très rassurant pour Navas. Et pourtant, le journaliste Abdellah Boulma affirme que suite aux premiers examens passés, « les signaux sont moins alarmistes que prévu ». « Une éventuelle participation face à Leipzig est envisageable », ajoute notre confrère sur Twitter. Peut-être une bonne nouvelle de plus pour le PSG, car Sergio Rico n'a évidemment pas l'expérience de Keylor Navas à ce niveau de la compétition. Après le miracle Kylian Mbappé, le staff médical du Paris Saint-Germain a l'occasion de frapper encore un grand coup.