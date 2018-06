PSG : Après le fiasco Neymar, une revanche incroyable du Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La dernière fois que le FC Barcelone est venu pour recruter un milieu de terrain du PSG, il est rentré bredouille et a perdu dans la foulée l’une de ses stars qui a fait le sens inverse.

Autant dire que les dirigeants catalans sont pour le moment assez échaudés en ce qui concerne leur shopping estival à Paris. Néanmoins, un joueur les intéresse particulièrement et les dernières tendances laissent à penser qu’ils pourront passer à l’action. Il s’agit d’Adrien Rabiot, qui n’a plus qu’un an de contrat, et n’est toujours pas sur le point de prolonger. Résultat, le PSG va devoir décider cet été s’il compte garder le gaucher, avec le risque de le voir partir gratuitement en fin de saison, ou s’il doit limiter les pertes en le vendant pour une bonne somme.

Bien évidemment, l’idéal serait de conserver Rabiot sur le long terme, mais entre son coup de sang avec l’équipe de France qui risque de compliquer sa saison en Ligue 1, et des relations toujours houleuses avec ses représentants, la partie est loin d’être gagnée. Selon la radio espagnole RAC, le champion d’Espagne compte en profiter pour se positionner et récupérer un joueur jeune, élégant et qui adore le jeu de possession. Autant dire que la perspective de jouer au Barça pourrait avoir de quoi l’intéresser, si jamais Rabiot est dans l’optique de changer de club cet été. D'autant que le PSG est toujours sommé par l'UEFA d'effectuer quelques ventes pour rééquilibrer ses comptes.