PSG : Aouchiche quitte Paris, c’est pour des raisons sportives…

Le dernier espoir de conserver Adil Aouchiche a disparu ce samedi, dans la foulée du rendez-vous de l’ultime chance entre le clan du joueur et le PSG.

A 17 ans, le milieu de terrain prometteur va suivre les traces de Tanguy Kouassi, qui a refusé de signer professionnel avec son club formateur pour rejoindre le Bayern Munich dans quelques jours. En fin de contrat au 1er juillet également, l’international français de sa catégorie a, comme Kouassi, déjà fait des apparitions dans le groupe professionnel avec même quelques minutes au plus haut niveau. Mais cette marque de confiance et la proposition d’un passage en professionnel n’ont visiblement pas convaincu Aouchiche, qui a annoncé à Leonardo sa décision de ne pas rester, affirme RMC.

Selon la radio sportive, le souhait premier était pourtant de continuer l’aventure, mais le manque de garanties sportives et le crainte de ne pas être considéré comme un membre à part entière de l’équipe professionnelle ont provoqué ce refus. Une explication qui ressemble à une excuse, Kouassi ayant lui avancé qu’il ne souhaitait pas continuer au PSG en raison du manque de stabilité au niveau des entraineurs, tout cela pour rejoindre le Bayern Munich et sa valse bien plus fréquente des coachs... En tout cas, Aouchiche va désormais devoir choisir entre les offres en France, Saint-Etienne et plus récemment Lille et Rennes ont tenté leur chance, tandis que deux clubs étrangers font aussi le forcing. Un choix qui sera « sportif » selon son entourage cité par RMC, et qui pourrait être pris plus tard dans l’été, le joueur ayant la volonté d’écouter toutes les propositions, sportives bien entendu, avant de prendre sa décision.