PSG : Antero Henrique de retour aux commandes, c'est flou !

Proche de Luis Campos, l’ex-directeur sportif parisien Antero Henrique va de nouveau travailler pour le PSG.

Initialement, c’est un rôle auprès de l’équipe féminine que devait avoir Antero Henrique, en plus d’aider Luis Campos à dégraisser l’effectif professionnel de l’équipe masculine. Mais à en croire les informations délivrées ce mardi par O Jogo, il semblerait que les prérogatives d’Antero Henrique au PSG vont être bien plus importantes. Et pour preuve, le média portugais croit savoir que c’est l’ex-directeur sportif de Paris et du FC Porto qui négocie actuellement la venue de Milan Skriniar avec les dirigeants de l’Inter Milan. Preuve de l’engagement total d’Antero Henrique au PSG, le Portugais s’est personnellement rendu en Italie afin de rencontrer les dirigeants de l’Inter dans le but de trouver un accord pour le transfert de Skriniar chez le champion de France en titre. Un vrai rôle de directeur sportif attend peut-être Antero Henrique dans la capitale française.

Antero Henrique plus important que prévu au PSG ?

Cela n’aurait rien de surprenant selon O Jogo, qui rappelle dans son édition du jour que le rôle de Luis Campos n’a jamais été de négocier avec les clubs pour les transferts des joueurs. En effet, que ce soit à Monaco ou à Lille par le passé, le Portugais a occupé un rôle de conseiller sportif. Sa principale mission est d’identifier les joueurs à recruter grâce à son impressionnant réseau ainsi que grâce à son équipe colossale de scouts. Mais en réalité, Luis Campos n’est pas un grand fan des négociations interminables et des discussions avec les agents ou les clubs. C’est donc Antero Henrique qui pourrait se charger de cette mission en négociant les arrivées des joueurs sélectionnés au préalable par Luis Campos et par le futur entraîneur du PSG. De quoi surprendre les supporters de Paris, qui ne s’attendaient évidemment pas à revoir Antero Henrique avec un rôle si important au PSG.