PSG : Annoncé partant, il compte rester et même prolonger

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé sur le départ pendant toute la saison, Thomas Meunier est parti... pour rester.

Le défenseur va profiter de la fin de contrat de Daniel Alves pour retrouver un temps de jeu plus conforme à ses ambitions, et cela lui convient parfaitement. Pas toujours considéré à sa juste valeur par Thomas Tuchel, l’ancien de Bruges ne se voit en tout cas pas en Premier League, même si les supporters ont beaucoup de mal à son franc-parler qui ressemble parfois à de la provocation. D’autant plus que sa situation interpelle, lui qui entame sa dernière année de contrat au PSG. Pour quel avenir donc ? Le Diable Rouge est limpide à ce sujet, comme il le confie dans France Football.

« J’espère. Le club connaît mes intentions. Je veux rester à Paris. Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma quatrième année ici, comme pour signer un nouveau contrat. Ce sera leur décision, tout est entre leurs mains », a prévenu le latéral droit du PSG, persuadé que la tendance pour son avenir peut encore s’inverser. S’imposer cette saison et prolonger dans la foulée, voilà qui serait en effet une belle surprise pour Thomas Meunier, persuadé qu’il a trouvé son équilibre à Paris et qu’il pourrait bien y rester plus longtemps que prévu.