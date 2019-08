PSG : Annoncé à Paris, il détruit la rumeur au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A moins d’un improbable retournement de situation, c’est bel et bien Alphonse Areola qui sera le gardien titulaire du Paris Saint-Germain cette saison. En effet, l’international tricolore semble avoir la confiance de Thomas Tuchel, et la tendance du mercato ne semble pas être au recrutement d’un titulaire en puissance. En revanche, un numéro deux sera recruté afin de combler le départ plus que probable de Kevin Trapp. Et dans cette optique, le profil de Martin Dubravka plaît beaucoup à l’état-major parisien.

Néanmoins, le gardien de Newcastle a démenti une signature imminente dans la capitale française. « Les réseaux sociaux sont une chose dangereuse. J’ai vu des photos suggérant que j’étais à l’aéroport de Paris. Ce n’est tout simplement pas vrai. Si vous regardez les panneaux à l’arrière-plan, c’est en Slovaquie… d’où je viens. Cela me fait rire. Regardez, j’ai un contrat ici et je suis heureux ici. Je ne pense pas à quitter Newcastle. Je suis prêt à commencer la nouvelle saison ici. J’espère que je serai dans le onze de départ contre Arsenal » a indiqué le gardien de Newcastle au Chronicle. Reste désormais à voir si le PSG passera prochainement à l’offensive pour s’attacher les services du portier de 30 ans…